"Wir wachsen zusammen": Diletta Leotta zeigt ihren Babybauch

Diletta Leotta (31) setzt ihre Mini-Kugel in Szene! Die italienische Sportmoderatorin ist seit einigen Monaten mit dem Torhüter Loris Karius (29) zusammen. Vor wenigen Monaten verkündete das frisch verliebte Paar, dass sie bereits ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Netz gibt die werdende Mama ihren Fans immer wieder Updates zu ihrer Schwangerschaft – so auch jetzt wieder. Ganz stolz präsentiert Diletta nun ihren immer größer werdenden Bauch beim Sport!

Mit ihren rund 8,7 Millionen Instagram-Fans teilt die 31-Jährige nun einen Schnappschuss ihres Work-outs. "Wir wachsen zusammen", schreibt die Italienerin unter das Foto, auf dem sie seitlich vor einem Spiegel posiert. Total happy strahlt sie in die Kamera und zeigt dabei, wie rund ihre kleine Babykugel schon ist. Bei ihrem Training trägt die baldige Mama ein sexy Gym-Outfit: Zu einem schwarzen Sport-BH kombiniert sie eine halbdurchsichtige, superenge Sportshorts und filigranen Goldschmuck.

Ihre freie Zeit vor dem Baby kosten Diletta und Loris wohl auch noch so richtig aus: Erst vor wenigen Wochen waren die werdenden Eltern zusammen im romantischen Liebesurlaub in Sizilien. Die zwei bräunten sich aber nicht nur in der Frühlingssonne, sondern feierten auch auf einer Party. Dabei durfte der Fußball-Star sogar ans DJ-Pult, wovon seine Partnerin auch direkt ein Video ins Netz stellte. "DJ is in da house", scherzte sie unter dem Clip ihres Liebsten.

Instagram / loriskarius Loris Karius und Diletta Leotta, April 2023

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta, Sportmoderatorin

Instagram / loriskarius Loris Karius und Diletta Leotta im Februar 2023

