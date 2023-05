Hier versteckte Ann-Kathrin Götze geschickt ihren Babybauch!

So hat Ann-Kathrin Götze (33) ihr Bäuchlein getarnt! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mario Götze (30) hat die Influencerin ihren gemeinsamen Sohn Rome. Zuletzt kamen Gerüchte an die Öffentlichkeit, dass die Beauty und der Kicker ihren zweiten Nachwuchs erwarten sollen. Das bestätigte der Fußballverein von Mario schließlich im Netz. Blickt man zurück auf die Social-Media-Postings der vergangenen Tage, so fällt auf: Ann-Kathrin hat ihren Babybauch clever versteckt!

Wirft man einen Blick auf das Instagram-Profil der werdenden Zweifachmama, fällt auf, dass sich Ann-Kathrin offenbar eine niedliche Taktik ausgedacht hatte, um ihren Babybauch zu kaschieren. So hält das Model auf ihren vergangenen Social-Media-Beiträgen immer wieder Taschen vor ihre Körpermitte – und verwehrte ihren Followern somit einen Blick auf ihre Babykugel.

Laut einem Insider, der die Schwangerschaft bereits vor der offiziellen Bestätigung gegenüber Bild ausplauderte, soll der zweite Nachwuchs von Mario und Ann-Kathrin bereits Ende dieses Jahres das Licht der Welt erblicken. Persönlich haben sich die beiden allerdings noch nicht zu den freudigen Neuigkeiten geäußert.

Instagram / mariogotze Mario, Rome und Ann-Kathrin Götze, Januar 2022

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im April 2023

Getty Images Mario und Ann-Kathrin Götze, September 2022

