Sein Verein bestätigt: Mario Götze wird wirklich wieder Papa

Süße Neuigkeiten von Mario Götze (30) und seinen Liebsten! Der erfolgreiche Fußballer lebt abseits des Platzes ein bodenständiges Leben als Familienvater. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin Götze (33) hat der Kicker von Eintracht Frankfurt einen Sohn, den kleinen Rome. Zuletzt gab es dann die Gerüchte, es sei erneut Nachwuchs im Hause Götze unterwegs. Und tatsächlich: Mario und Ann-Kathrin bekommen wirklich ein zweites Kind!

Das bestätigt jetzt sein Verein via Twitter. Nach dem erfolgreichen Einzug der Mannschaft ins DFB-Pokalfinale heißt es auf der Seite des Teams: "Zweite gute Nachricht des Tages: Mario Götze wird erneut Papa! Glückwunsch an dich und deine Frau Ann-Kathrin!" Zahlreiche Fans überhäufen das Paar in den Kommentaren bereits mit Glückwünschen.

Weder Mario noch seine Frau haben sich bisher zu den freudigen Neuigkeiten gemeldet. Die Blondine zeigte sich in den vergangenen Wochen jedoch etwas verdächtig auf ihrem Instagram-Profil. Auf mehreren Bilder hielt sich die Beauty eine Tasche vor die Körpermitte – offenbar um ihren Babybauch zu verstecken.

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario, Rome und Ann-Kathrin Götze, Januar 2022

Anzeige

Getty Images Mario und Ann-Kathrin Götze, September 2022

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze und sein Sohn Rome im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de