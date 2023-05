Monate nach Trennung: Datet Niko Griesert aktuell jemanden?

Hat Niko Griesert (32) gerade etwas mit einer Frau am Laufen? Als Bachelor verliebte sich der gebürtige Kieler in Michèle de Roos. Die beiden wurden ein Paar und zogen zusammen. Mitte des vergangenen Jahres kamen jedoch Gerüchte um eine Krise auf – im August machten sie ihre Trennung öffentlich. Seitdem ist es um Nikos Liebesleben ruhig geworden. Hat er inzwischen eine neue Frau an seiner Seite?

"Niko ist überall das dritte Rad am Wagen oder das fünfte", plauderte sein Kumpel Tim Stammberger (29) im Promiflash-Interview aus. Damit hat der einstige Rosenkavalier aber offenbar kein Problem: "Ob es jetzt bei dir und Laura ist oder bei Leander (25) und Maxime (28). Das bin ich mittlerweile gewohnt." Er beschrieb sich als zurzeit schwer vermittelbar. "Ich glaube, aktuell mache ich so mein Ding, zum Beispiel das Nepal-Projekt, gehe unheimlich gerne trainieren, aber eine neue Frau an meiner Seite ist nicht in Sicht", gab Niko zu verstehen.

Mit seiner Ex kommt er übrigens noch relativ gut zurecht: "Wir haben ja auch einen Hund zusammen. Sagen wir so, wir verstehen uns auch weiterhin gut. Wir sind ja auch im sehr, sehr Guten auseinandergegangen." Ob es Hoffnung auf ein Liebescomeback gibt, ließ der Kölner offen.

Wenzel, Georg / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Instagram / nikogriesert Maxime Herbord (l.), Niko Griesert (hinten) und Leander Sacher (r.)

Bieber, Tamara / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im September 2021 in Berlin

