Auf 4200 Höhenmetern: Niko Griesert macht Fitness-Challenge

Er stellt sich einer neuen Herausforderung – und die hat es in sich! Niko Griesert (32) wurde 2021 als Bachelor bekannt. Mit seinem Hin und Her zwischen den Kandidatinnen Michèle de Roos und Mimi Gwozdz (29) sorgte der Rosenkavalier für mächtig Aufsehen. Nach einem gemeinsamen Jahr mit Michèle trennte sich das einstige Traumpaar. Doch nach dem ganzen Liebesdrama scheint sich Niko jetzt einer neuen Aufgabe zu widmen: Einer abenteuerlichen Höhen-Fitness-Herausforderung.

In einer sechsteiligen Serie auf YouTube wird der ehemalige Bachelor gemeinsam mit vier anderen Teilnehmern zum Himalaya-Gebirge reisen. Dort angekommen müssen die Teilnehmer mit einer 100-Kilo-Hantel eine zweiwöchige Wanderung zu einem Gletscher absolvieren. In 4130 Meter Höhe angekommen muss Niko eine Trainingseinheit absolvieren. "Ich bin mal gespannt, ob ihr mir das zutraut", äußerte der Sportfan in seiner Instagram-Story.

Die Team-Kollegen des ehemaligen Rosenkavaliers sind auch keine Unbekannten: Paul Unterleitner ist ein wahrer Star in der deutschen Fitness-Szene und posierte bereits mit Realitysternchen Claudia Obert (61). Und auch die Sport-Influencerinnen Viktoria Fischer und Kathrin Kunz sind bei der Challenge dabei. YouTube-Persönlichkeit Coach Stef macht das Team komplett.

mbmediaworld / Marc Bremer Niko Griesert und Michèle de Roos

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, ehemaliger Bachelor

Joyn / André Kowalski Claudia Obert und Fitness-Influencer Paul Unterleitner

