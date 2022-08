Niko Griesert äußert sich erstmals zur Trennung von Michèle

Wie steht es um Niko Griesert (31) und Michèle de Roos? Das einstige Traumpaar lernte sich vergangenes Jahr bei Der Bachelor kennen – und lieben. Auch nach der Show führten sie eine Beziehung, doch zuletzt schien es zu kriseln und die Beauty verkündete: Sie zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. Bislang äußerte sich der ehemalige Rosenverteiler noch nicht zu dem Liebes-Aus – nun ließ Niko ein paar Details über die Trennung verlauten.

Der Influencer stellte sich auf Instagram einer Fragerunde seiner Fans. Die waren vor allem an seinem Wohnort interessiert – gemeinsam mit Michèle lebte er nämlich in einer Wohnung in Köln. Auf die Frage hin, ob er nach der Trennung weiterhin in der Domstadt verbleibt, antwortete er kurz und knackig: "Aktuell ja." Auch die Brünette ist zunächst in eine Wohnung in der Nähe gezogen – die zwei wollen sich nämlich weiterhin um den gemeinsamen Hund kümmern.

Eigentlich war Niko in der Vergangenheit im Netz sehr aktiv und ließ seine Follower stets an seinem Alltag teilhaben. In letzter Zeit wurde es jedoch eher ruhig um den Unternehmer – hat das mit der Trennung zu tun? Ein User hakte bei dem 31-Jährigen nach, warum er derzeit so inaktiv sei. "Möchte einfach mal alles so sacken lassen", gab Niko daraufhin zu verstehen.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, Influencer

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos im April 2022

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im April 2021

