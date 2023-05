Nach "Let's Dance"-Aus: Erste Worte von Christian Polanc

Für Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) hat es sich vergangene Woche bei Let's Dance ausgetanzt. Gemeinsam kämpften sie jeden Freitag um den Titel "Dancing Star 2023". Nun musste die Ex-Bachelorette ihren Traum vom Sieg jedoch kurz vor dem Finale aufgeben und die Sendung mit ihrem Tanzprofi verlassen. Jetzt meldet sich Christian erstmals nach seinem und Sharons Ausscheiden zu Wort!

"Die ersten zwei Tage waren schon sehr komisch", gibt der Tänzer auf Instagram zu. Er sei nämlich immer noch daran gewöhnt, die Woche über für die kommende Show zu trainieren. Dasselbe gelte dafür, dass "der Druck weg ist und von einem abfällt". Ähnlich wie Sharon habe auch Christian eine Vorahnung gehabt, dass es für sie an dem Abend nicht reichen könne. "Wir hatten beide so ein Gefühl, dass es auf alle Fälle schwer wird an dem Tag und dass die Chance besteht, dass es zu Ende sein kann", erklärt der Tanztrainer.

Wie Sharon im Rahmen von "Let's Dance – der offizielle Podcast" verriet, habe sie ihren Abschied aus der Sendung bereits während der Show ebenfalls kommen gesehen. "Ich habe angefangen zu tanzen und wusste: Das ist mein letzter Tanz!“, gab die Schauspielerin offen zu.

Anzeige

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de