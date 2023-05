Zu groß! Priyanka Chopras Kleid hält Nick Jonas auf Distanz

So distanziert erlebt man Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) selten! Die Schauspielerin und der Musiker sind inzwischen seit gut fünf Jahren ein Paar. Auf roten Teppichen zeigen die zwei immer wieder, wie verliebt sie ineinander sind – und posieren stets perfekt. Doch jetzt wurde es ihnen ziemlich schwer gemacht, sich so kuschelig wie gewohnt zu präsentieren: Bei einer Premiere stand Priyankas Kleid ihrem Liebsten im Weg!

Am Mittwochabend fand in New York die Premiere von "Love Again" statt. Bei dem Event anlässlich ihres neuen Films strahlte Priyanka in einem hellblauen Kleid im Meerjungfrau-Stil auf dem roten Teppich. Ihr Mann stand der gebürtigen Inderin im Blitzlichtgewitter zur Seite – doch das war gar nicht so leicht. Denn das ausgestellte Kleid der 40-Jährigen hielt den Jonas Brothers-Star auf Distanz, sodass die zwei lediglich Händchen halten konnten.

Mit einem ähnlichen Problem hatten Priyanka und Nick auch schon bei der Met Gala zu kämpfen. Denn bei dem berüchtigten Fashion-Event hatte die Beauty ein Kleid mit hohem Kragen getragen – dieses ließ ihren Mann ebenfalls einen gewissen Abstand von seiner Partnerin halten.

