Diese süßen Pärchen zeigten sich zusammen auf der Met Gala!

Sie genossen die Nacht – zu zweit! Im Rahmen der gestrigen Met Gala ließen sich einige Stars auf dem roten Teppich blicken. So sorgten Gisele Bündchen (42) oder Lil Nas X mit ihren Looks für große Hingucker. Vor allem auch Jared Leto (51) konnte viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da er verkleidet als Karl Lagerfelds (✝85) geliebte Katze Choupette aufkreuzte. Viele Promis hingegen machten auf andere Weise auf sich aufmerksam – nämlich durch ihre Liebsten an ihrer Seite. Diese süßen Pärchen ließen sich auf der Met Gala blicken!

Sänger Nick Jonas (30) zog es in Begleitung seiner Partnerin Priyanka Chopra (40) auf das Event. Während der Jüngste der Jonas Brothers in einem schlichten Anzug gekleidet war, wählte seine Frau eine lange schwarze Robe in Kombination mit weißen Abendhandschuhen. Auch nicht fehlen durfte Superstar Rihanna (35), die sich mit A$AP Rocky (34) in einem ausgefallenen Look präsentierte. Während die "Rude Boy"-Interpretin ein weißes langes Kleid mit sonderbar verziertem Oberteil trug, entschied sich ihr Liebster für ein Zusammenspiel aus Smoking, Schottenrock und Jeans.

Im Weiteren zeigten sich zudem Rita Ora (32) und Taika Waititi (47), Brooklyn (24) und Nicola Peltz-Beckham (28), Keith Urban (55) und Nicole Kidman (55) sowie Suki Waterhouse (31) und Robert Pattinson (36) auf dem roten Teppich. Nicht nur süße Liebespärchen, sondern auch ein schickes Mutter-Tochter-Duo war auf der Met Gala vertreten. Das Topmodel Kate Moss (49) zeigte sich mit ihrer Tochter Lila Grace in einem ähnlichen Look. Beide wählten rosa- beziehungsweise lachsfarbene Kleider.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im Rahmen der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Rahmen der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Lila Moss und Kate Moss im Rahmen der Met Gala 2023

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Rahmen der Met Gala 2023

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im Rahmen der Met Gala 2023

Getty Images Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham während der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de