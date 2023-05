ACE Awards 2023: So schön präsentierten sich die Promis!

Sie wissen, wie man sich schick kleidet! Vor wenigen Tagen fand in New York City die Verleihung der "American Cinema Editors"-Awards statt. Bei dieser Veranstaltung werden die besten Leistungen für Arbeiten hinter der Kamera von Film- und TV-Produktionen ausgezeichnet. Viele Promis lassen sich jedes Jahr auf dem roten Teppich des Events blicken – wie auch am vergangenen Mittwoch. So schön präsentierten sich die Stars und Sternchen!

Kris Jenner (67) entschied sich, an diesem Abend in einem silbernen Abendkleid zu glänzen. Dazu trug sie wie gewohnt dunkles Augen-Make-up und rockte ihren für sie typischen schwarzen Kurzhaarschnitt. Sängerin Ciara (37) entschied sich für einen dunklen Look und zeigte sich in einem schwarz-grauen Anzug im Baggy-Style. Die Tänzerin Julianne Hough (34) hingegen setzte auf etwas Farbe und kreuzte in einem roten langen Kleid auf.

Das Erscheinen von Kris Jenner bei der Award-Show wirft die Frage auf, ob auch ihre Töchter mit von der Partie gewesen sind. Dies hatte nicht den Anschein, doch wer der Reality-TV-Ikone nicht von der Seite wich, war ihr Liebster Corey Gamble (42). Er erschien ganz klassisch in einem schwarzen Anzug.

Getty Images Ciara, Musikerin

Getty Images Julianne Hough, Tänzerin

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble während eines Events

