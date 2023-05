Wie ihre Töchter? Kris Jenner soll Diätdroge Ozempic nutzen

Eifert Kris Jenner (67) etwa ihren Töchtern nach? Die US-Amerikanerin hatte gemeinsam mit ihren Töchtern dank ihrer eigenen Realityshow Keeping up with the Kardashians weltweite Bekanntheit erlangt. Auch privat läuft es super bei der TV-Bekanntheit. Seit mehreren Jahren geht sie mit ihrem Corey (42) gemeinsam durchs Leben. Gibt es nun trotzdem Grund zur Sorge um Kris? Fans vermuten, dass sie mithilfe von gefährlichen Medikamenten abgenommen hat.

Die 67-Jährige teilt auf Instagram eine Reihe an Bildern. Auf einigen davon steht sie lächelnd neben ihrem Liebsten, auf anderen posiert sie verführerisch. Kris trägt dabei eine hautenge Kombination aus weißem Lederoberteil und passender Hose. Die Sechsfachmutter scheint schlanker als sonst zu sein und die Nutzer unter dem Beitrag vermuten, dass sie beim Gewichtsverlust mit dem Diabetes-Medikament Ozempic nachgeholfen hat. "Na also! Ozempic macht sein Ding!", schreibt jemand. Ein weiterer User meint: "Kris jetzt auf Ozempic."

Auch Kris' Töchter wurden dessen schon beschuldigt. Kim (42) und Khloé Kardashian (38) posteten vor einigen Wochen Fotos, auf welchen sie in sportlichen BH-Tops und Röcken posieren. Viele machten Witze darüber, dass die Bilder eine Werbung für Ozempic seien. "Ozempic-Schwestern", kommentierte ein Follower.

Instagram / krisjenner Corey Gamble und Kris Jenner, Mai 2023

Getty Images Kris Jenner, TV-Bekanntheit

Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Schwestern

