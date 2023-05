Bam Margera behauptet: Er war nie mit Nikki Boyd verheiratet

Bam Margera (43) greift im Sorgerechtsstreit zu unlauteren Mitteln. Über zehn Jahre war Nicole Boyd die Frau an der Seite des Jackass-Stars. 2017 bekamen sie ihren kleinen Sohn Phoenix zusammen. Im vergangenen Februar verkündeten die beiden allerdings, dass sie sich scheiden lassen: Nikki trennte sich von ihrem Mann, da er in seiner Alkohol- und Drogensucht gefangen sei und den väterlichen Pflichten nicht nachkomme. Nun hat sie eine Scheidungsklage eingereicht – doch Bam bestreitet plötzlich, dass er überhaupt mit Nikki verheiratet war!

Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die People vorliegen, bittet der Stuntman das Gericht, die Klage abzuweisen – er sei schließlich nie offiziell mit seiner Ex verheiratet gewesen! "Boyd und ich waren nie verheiratet, weder rechtlich noch anderweitig. Soweit ich weiß, hat Boyd ihren Namen in keinem Staat legal in 'Nicole Margera' geändert", behauptet er. Sie hätten 2013 lediglich eine Scheinhochzeit gehabt: "Ich wusste und verstand, dass Boyd und ich nicht verheiratet waren. Boyd sagte mir, dass sie auch wusste und verstand, dass wir nicht verheiratet waren."

Für Nicole kommen diese Behauptungen allerdings aus dem Nichts, wie ihr Anwalt PageSix erklärt: "Zunächst einmal hat Nikki erst vor Kurzem von Bams Behauptung gehört, dass sie nie verheiratet gewesen waren. Ihr wurde gesagt, dass die Hochzeit in Island stattfindet und dass alles geregelt sei." Nach der Trauung seien die beiden zurück in die USA gereist und hätten jahrelang wie ein Ehepaar gelebt.

Anzeige

Instagram / bam__margera Bam Margera, Nicole Boyd und ihr Sohn Phoenix im Mai 2021

Anzeige

Instagram / nikkib124 Nicole Boyd, Ehefrau von Bam Margera

Anzeige

Instagram / bam__margera Bam Margera mit seiner Frau Nicole und seinem Sohn Phoenix im Disneyland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de