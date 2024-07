Gericht bestätigt Scheinehe zwischen Bam Margera und Nikki!

Eigentlich hatten sich Bam Margera (44) und Nicole Boyd 2013 auf Island das Jawort gegeben. Das Paar trennte sich jedoch im Februar 2022. Wenig später reichte die Social-Media-Bekanntheit eine Scheidungsklage ein. Der Stuntman behauptete daraufhin jedoch, überhaupt nicht mit Nicole verheiratet gewesen zu sein und bat das Gericht, die Klage abzuweisen – mit Erfolg! Wie TMZ berichtet, geht aus vorliegenden Gerichtsdokumenten hervor, dass Bam und Nikki nie legal verheiratet waren. Wie der Anwalt der Brünetten im Gespräch mit dem Magazin berichtet, bestehe sie nach wie vor auf ihre Meinung, dass die isländische Ehe auch in den Staaten gültig sei. Ihre Verteidigung akzeptiere die Entscheidung des Gerichts, sie sei aber nicht einverstanden und überlege sogar, in Berufung zu gehen.

Für Bam ist das Verhalten der Mutter seines Sohnes, so zu tun, als habe sie von den rechtlichen Hintergründen ihrer Eheschließung nicht gewusst, wohl nichts Neues. Der Jackass-Star ist sich aber sicher, dass sie doch davon gewusst hat. "Nicole wusste vom ersten Tag an, dass wir nicht verheiratet waren, das war allgemein bekannt und keine neue Information", behauptet er gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenblatt und ergänzt: "Natürlich habe ich gewonnen, weil wir nie verheiratet waren, aber eine Handvoll Dollar für einen viertägigen Prozess zu bezahlen, um so zu tun, als ob sie es nicht gewusst hätte, ist ein zeitraubender Schmerz in meinem Arsch, aber daran bin ich gewöhnt."

Vor wenigen Monaten wagte Bam ein zweites Mal den Schritt vor den Altar – dieses Mal allerdings mit seiner Freundin Dannii Marie und sogar mit den richtigen rechtlichen Papieren. Wie sein Manager gegenüber TMZ berichtete, gaben sich die TV-Bekanntheit und seine Beauty im Mai 2024 in Socorro County, New Mexico in einer privaten Zeremonie ohne Freunde und Familie das Jawort.

Getty Images Bam Margera im Juli 2023

Instagram / bam__margera Bam Margera und seine Frau Dannii Marie

