Drogenrückfall? Bam Margera zofft sich mit seiner Verlobten

Was ist da schon wieder bei Bam Margera (44) los? Der einstige Jackass-Protagonist macht immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam – sei es wegen seines Drogenkonsums, abgebrochener Entzüge, seinem plötzlichen Verschwinden oder des Sorgerechtsstreits mit seiner Ex. Seit wenigen Monaten scheint Bam endlich wieder glücklich zu sein. Ende Dezember hat er sich mit seiner Partnerin Dannii Marie verlobt. Doch nun wurden die beiden bei einer hitzigen Diskussion erwischt. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, wie die beiden lautstark miteinander streiten.

Bam selbst beteuert gegenüber dem Portal, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Er sei nur zum Rauchen rausgegangen, während seine Liebste dachte, er würde sich davonschleichen – wie er es in der Vergangenheit wohl schon mehrmals getan hatte. Auf Social Media war zuvor spekuliert worden, ob der TV-Star wegen seiner Skate-Verletzung und der Schmerzmittel, die er deswegen einnehmen muss, dazu neige, rückfällig zu werden und wieder Drogen zu nehmen. Dannii könnte ihn in der Situation mit den Vorwürfen konfrontiert haben. Bam bestätigte schließlich sogar, einen Urintest gemacht zu haben, um seiner Partnerin zu bestätigen, dass er clean sei. Er habe den Drogen konsequent abgeschworen und sei außerdem seit sechs Monaten nüchtern.

Dass dem Paar offenbar nichts etwas anhaben kann, machte Dannii vor Kurzem auch in ihrer Instagram-Story deutlich. Sie teilte ein Foto, auf dem sie stolz neben Bam posiert. Dazu schrieb sie: "Unzerbrechlich." Zudem veröffentlichte sie in ihrem Feed weitere gemeinsame Aufnahmen, die sie leicht bekleidet im Bett zeigen.

Bam Margera nach seiner Skate-Verletzung im März 2024

Bam Margera und seine Verlobte Dannii Marie

