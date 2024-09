"Jackass"-Star Bam Margera muss schon wieder ins Gefängnis

Bam Margera (44) befindet sich ein weiteres Mal in Gewahrsam: Die Jackass-Berühmtheit wird laut Mainline Media News aktuell im Gefängnis von Chester County in Pennsylvania festgehalten. Der Grund dafür ist wohl ein Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen, denn der frühere Profiskateboarder wurde Anfang des Monats von Polizisten beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt. Bis zu seiner Anhörung am Montag bleibt die US-amerikanische Medienpersönlichkeit zunächst in Untersuchungshaft, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Im Juni dieses Jahres bekannte sich Bam nach einem Vorfall, der sich im April 2023 mit seinem Bruder ereignete, für schuldig. Daraufhin wurde dem 44-Jährigen eine sechsmonatige Bewährungsstrafe auferlegt. Wie ABC berichtete, solle sich der Schauspieler außerdem mehreren stichprobenartigen Drogentests unterziehen. Bam zeigte sich einsichtig, was das Urteil betraf, und merkte an: "Ich brauchte das, um zu begreifen, dass ich auf Sauftouren unterwegs war und in Situationen geriet, die wirklich nicht gut waren."

In den vergangenen Jahren machte Bam mit zahlreichen Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Seine Vergehen führten sogar dazu, dass seine Ex-Partnerin Nicole Boyd das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Phoenix zugesprochen bekam. Durch einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik und einen Rosenkrieg mit seiner Verflossenen bekam der TV-Star seinen Nachwuchs über 200 Tage lang nicht zu Gesicht. Ein Treffen mit seinem Jungen durfte Ende 2023 letztendlich nur unter strenger Aufsicht stattfinden.

ActionPress Bam Margera in Malibu

Instagram / bam_margera Bam Margera und sein Sohn Phoenix im November 2022

