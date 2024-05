Bam Margera und Dannii Marie haben ganz heimlich geheiratet!

Seit vergangenem Dezember sind Bam Margera (44) und Dannii Marie verlobt. Nach vielen Höhen und Tiefen haben der Filmemacher und die Beauty nun offenbar den nächsten Schritt gewagt und ihre Liebe auf die nächste Stufe gebracht: Wie der Manager des Jackass-Darstellers gegenüber TMZ verrät, hat das Paar sich am Dienstag in Socorro County, New Mexico, den Bund fürs Leben geschlossen haben. Freunde und Familie sollen bei der Zeremonie allerdings nicht dabei gewesen sein.

Hinter dem 44-Jährigen liegen ziemlich turbulente Zeiten: In den vergangenen Monaten machte der Stuntman immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Nachdem er im Juni 2023 in eine Psychiatrie gebracht wurde, begab er sich in die Entzugsklinik – allerdings verließ er auch diese Einrichtung vorzeitig. Zudem liefert sich Bam bis heute einen krassen Rosenkrieg mit seiner Ex Nicole.

Durch die Reality-Comedy-Serien "Jackass" und "Viva La Bam" war Bam damals der internationale Durchbruch gelungen. Allerdings fiel er bereits dort negativ auf: Er wurde häufig angetrunken vor der Kamera und hinter den Kulissen gesehen. 2020 folgten dann die Konsequenzen: Der ehemalige Skateboarder wurde er von der Produktion des Filmes "Jackass Forever" ausgeschlossen, nachdem er erneut rückfällig wurde.

Instagram Lamar Odom und Bam Margera in einer Rehaklinik, Juni 2023

MEGA Bam Margera, "Jackass"-Star

