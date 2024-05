Während Hochzeit: Bam Margera via Zoom im Prozess mit Ex

Bam Margera (44) und seine Partnerin Dannii Marie haben sich am 28. Mai bei einer privaten Zeremonie vor den Altar getraut und das Jawort gegeben. Doch gleichzeitig galt die Konzentration des Stuntmans auch noch einem anderen Thema: dem Prozess mit seiner Ex-Frau Nicole Boyd. Wie TMZ erfahren haben will, habe er während der Hochzeitsfeier via Zoom an einer Sitzung des Gerichtsprozesses teilgenommen. Seine Ex erfuhr erst während einer kurzen Unterbrechung von den ungewöhnlichen Umständen. "Was auch immer ihn glücklich macht. Ich freue mich für ihn. Aber es war ein merkwürdiges Timing, wenn man bedenkt, dass er für unseren Prozess im Gericht sein sollte", erklärt Nikki. Die Hochzeit der Turteltauben sei allerdings schon seit Oktober für diesen Tag geplant gewesen.

Der Prozess um die Eheschließung von Bam und seiner Verflossenen zieht aktuell viele Schlagzeilen nach sich. Der Filmemacher soll die Rechtmäßigkeit seiner früheren Hochzeit mit Nikki im Jahr 2023 anzweifeln, da sie in Island stattgefunden habe und nie offizielle Papiere in den USA eingereicht worden seien. Seine Ex ist hingegen der Meinung, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. "Wir befinden uns derzeit in einem getrennten Verfahren, in dem es darum geht, ob Nikki Boyd Margera als vermeintliche Ehefrau behandelt werden sollte", gab der Anwalt der Brünetten zu verstehen und betonte zudem: "Es scheint, dass ein wenig Zurückhaltung von Herrn Margera ihm guttun könnte."

Nicht allein der Rosenkrieg des einstigen Paares lenkte in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit auf den 44-Jährigen: Wie Bam gegenüber People äußerte, habe er sogar Suizidgedanken gehabt, doch das Kennenlernen mit seiner mittlerweile Angetrauten habe ihm quasi das Leben gerettet. "Ich hatte nicht vor, wieder nach Hause zu gehen. Ich habe einen Haufen Drogen gekauft und wollte nicht mehr aufwachen", erinnert er sich an die Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung. Am nächsten Morgen sei er doch wieder aufgewacht und dann zufällig der bis dato fremden Dannii begegnet.

Instagram / bam__margera Bam Margera und seine Frau Dannii Marie

Getty Images Bam Margera und Nicole Boyd im Januar 2013

