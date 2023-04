Nach Verhaftung: Bam Margeras Ex will einstweilige Verfügung

Darf Bam Margera (43) etwa bald seinen Sohn nicht mehr sehen? Mitte Februar war bekannt geworden, dass Nicole Boyd die Scheidung von dem Jackass-Star eingereicht hat. Bereits seit September 2021 soll das Paar bereits getrennt sein. Grund für das Liebes-Aus waren wohl die Eskapaden des einstigen Skateboardprofis. Erst vor wenigen Tagen hatte Bam erneut für Ärger gesorgt und wurde wegen Trunkenheit verhaftet. Seine Ex Nicole hat nun wohl endgültig genug und plant, eine einstweilige Verfügung gegen Bam zu beantragen.

Wie TMZ berichtet, erwäge die Ex des 43-Jährigen rechtlich Schutz vor ihm zu beantragen. Wie Insider dem Onlineportal verrieten, erhoffe sich Nicole von der einstweiligen Verfügung, dass ihr gemeinsamer Sohn Pheonix nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Die jüngste Festnahme von Bam sollen sowohl für sie als auch ihr Kind ziemlich beängstigend gewesen sein. Ob Nicole ihren Plan wirklich in die Tat umsetzen wird und Bam seinen Sohn nicht mehr sehen darf, ist noch unklar.

Seitdem Nicole die Scheidung eingereicht hat, herrscht zwischen ihr und Bam ein Rosenkrieg. Anfang März hatte sie durch ihren Anwalt bekannt gegeben, dass ihr Ex keinen Unterhalt zahle. "Nicole hat kein Auto, kein Geld, wird aus ihrer Wohnung geworfen und kann es sich nicht leisten, ihr Kind zur Schule zu schicken, während Bam rund 47.000 Euro für seine Kaution und wer weiß, wie viel für eine Las-Vegas-Reise ausgibt", hatte ihr Rechtsbeistand gegenüber TMZ erzählt.

Instagram / bam__margera Bam Margera, Nicole Boyd und ihr Sohn Phoenix im Mai 2021

Instagram / captiancreamstain Bam Margera und sein Sohn Phoenix im Januar 2023

Instagram / bam__margera Bam Margera mit seiner Frau Nicole und seinem Sohn Phoenix im Disneyland

