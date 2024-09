Bam Margera nach Festnahme zu Sucht-Evaluierung verurteilt

Bam Margera (44) wurde nach einer erneuten Festnahme in Pennsylvania gerichtlich angewiesen, sich einer Drogen- und Alkohol-Evaluierung zu unterziehen. Nachdem er bereits im Juni wegen eines Vorfalls mit seinem Bruder unter Bewährungsauflagen gestanden hatte, wurde der ehemalige Jackass-Star nun erneut verhaftet. Er war wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen aufgegriffen worden und befindet sich laut Daily Mail seit vergangenem Mittwoch in Haft. Sein Anwalt Michael T. van der Veen erklärte, Bam habe in den letzten Monaten alle Drogentests bestanden und sich gut entwickelt. Dennoch ordnete der Richter die Evaluierung an, da seine wiederholten Vorfälle rund um Alkohol und Drogen die Behörden alarmierten. Seine Ehefrau Dannii Marie war bei der Anhörung im Gerichtssaal anwesend.

Bam war im Juni zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden und musste sich regelmäßig Drogentests unterziehen sowie psychische Betreuung in Anspruch nehmen. Dieser erneute Vorfall stellt einen klaren Verstoß gegen diese Bedingungen dar. Sein Anwalt betonte, das Ziel sei keine Bestrafung, sondern eine Behandlung, da der Stuntman ernsthaft an seiner Genesung arbeite. "Bam ist ein guter Kerl mit einer Sucht. Alle Beteiligten möchten, dass er die Unterstützung bekommt, die er braucht", so der Jurist. Bam selbst erklärte, er sehe das Gerichtsurteil als Chance, sein Leben wieder auf die richtige Bahn zu bringen, und hoffe, die nötige Behandlung bald beginnen zu können.

Wer in dieser schweren Zeit nicht von Bams Seite weicht, ist seine Frau Dannii Marie. Trotz der vielen Turbulenzen hat das Paar im Mai dieses Jahres den nächsten Schritt gewagt und heimlich in Socorro County, New Mexico, geheiratet. Freunde und Familie waren bei der intimen Zeremonie nicht dabei, wie der Manager des ehemaligen MTV-Stars gegenüber TMZ verriet. Während Bam mit rechtlichen Problemen und seiner Sucht zu kämpfen hat, gibt seine Frau ihm in diesen schwierigen Momenten offenbar den Halt, den er so dringend braucht.

Getty Images Bam Margera im Juli 2023

Instagram / bam__margera Bam Margera und seine Frau Dannii Marie

