Angriff auf seinen Bruder: Bam Margera bekennt sich schuldig

Vergangenen Mittwoch stand Bam Margera (44) erneut wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten vor Gericht. Das Urteil lautete eine sechsmonatige Bewährungsstrafe. Berichten von unter anderem ABC 6 zufolge soll der Jackass-Star sich außerdem stichprobenartigen Drogentests unterziehen. Gegen dieses Urteil soll Bam sich nicht weiter gewehrt haben – er bekennt sich schuldig und akzeptiert sowohl die Bewährung als auch die Drogentests. Dem US-TV-Sender erklärt der Schauspieler einsichtig: "Ich brauchte das, um zu begreifen, dass ich auf Sauftouren unterwegs war und in Situationen geriet, die wirklich nicht gut waren." Zu diesem Lebensstil wolle er auf keinen Fall zurück.

Nachdem Bam bereits mehrfach straffällig geworden war, wurde er am Mittwoch angeklagt, weil er seinen Bruder Jess körperlich angegriffen haben soll. Dieser soll dadurch einen Riss im Trommelfell erlitten haben. Hinzu kam der Vorwurf, gleich mehrere Familienmitglieder bei einem zweiwöchigen Besuch in Pennsylvania im Juli 2023 bedroht zu haben. Doch trotz der Anschuldigungen nahm Jess seinen Bruder vor Gericht in Schutz. Bam sei "ein guter Kerl, wenn er nicht zugedröhnt" sei. Der US-Amerikaner habe in den vergangenen 20 Jahren immer wieder problematisches Verhalten an den Tag gelegt und aufgrund der Drogen sei es üblich gewesen, dass er tagelang wach war – auch bei seiner Familie in Pennsylvania.

Die Drogen begleiten Bam bereits viele Jahre. Erst im Sommer vergangenen Jahres erregte der Stuntman erneut die Aufmerksamkeit der Medien, als er erst verschwand und sich dann in eine psychiatrische Einrichtung begab. Vor der Einweisung meldete sein Bruder ihn als vermisst, nachdem er gleich mehrere Stunden nicht auffindbar war. Das war bereits das zweite Mal binnen weniger Tage. Nach der Entlassung aus der Psychiatrie ging es für den 43-Jährigen in einen Entzug. Doch diesen brach Bam nach nur wenigen Wochen wieder ab.

Getty Images Bam Margera im Juli 2023

Getty Images Bam Margera, "Jackass"-Star

