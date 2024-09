"Jackass"-Star Bam Margera aus dem Gefängnis entlassen

Nachdem Bam Margera (44) aus dem Gefängnis entlassen wurde, kam der Jackass-Star direkt in eine Kurzzeitbehandlung. Dort soll er die Unterstützung bekommen, um sein Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken. Sein Anwalt erklärt gegenüber TMZ, dass dies ein wichtiger Schritt für den Darsteller sei. Er wolle damit sowohl seine Karriere als auch das Leben mit seiner Frau Dannii Marie wieder geraderücken. Demnach hält sich Bam aktuell im Recovery Centers of America auf. Sollte er den therapeutischen Maßnahmen nicht folgen, könnte weiterhin ein Haftbefehl gegen ihn drohen.

Grund für seinen erneuten Aufenthalt im Gefängnis war laut Mainline Media News ein Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen: Polizisten hatten Bam beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt, nachdem dieser im vergangenen Juni zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden war und sich regelmäßigen Drogentests unterziehen musste. Sein Anwalt stellte damals klar, dass der Stuntman eine Behandlung und keine Bestrafung brauche: "Bam ist ein guter Kerl mit einer Sucht. Alle Beteiligten möchten, dass er die Unterstützung bekommt, die er braucht." Für Bam selbst galt das Gerichtsurteil als Chance, sein Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken.

In den vergangenen Jahren sorgte der 44-Jährige immer wieder für Schlagzeilen – währenddessen stand ihm seine Liebste Dannii stets zur Seite. Erst im Mai diesen Jahres schlossen die beiden sogar den Bund der Ehe. Wie Bams Manager damals gegenüber TMZ bestätigte, gaben sich der Schauspieler und seine Partnerin in Socorro County, New Mexico, das Jawort. Freunde und Familie sollen bei der Zeremonie allerdings nicht dabei gewesen sein.

MEGA Bam Margera, "Jackass"-Star

Instagram / bam__margera Bam Margera und Dannii Marie im April 2024

