Ex-Nanny klagt: Olivia Wilde und Jason wollen Schlichtung

Olivia Wilde (39) und Jason Sudeikis (47) wollen das Kriegsbeil begraben. Das Ex-Paar befindet sich gerade in einem Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Kinder. Aber auch die ehemalige Nanny der Schauspieler zerrt sie vor Gericht und will sie verklagen, da sie rund um die Uhr für die beiden gearbeitet haben soll und auf fiese Weise von Jason gefeuert worden sein soll. Nun schlagen Jason und Olivia allerdings zurück.

Wie die "Don't Worry Darling"-Regisseurin und ihr Ex gegenüber TMZ erklären, wollen sie das Ganze privat mit der Nanny klären. "Es ist bedauerlich, dass diese private Angelegenheit weiterhin in der Presse ausgetragen wird. Unser Hauptaugenmerk lag und liegt darauf, unsere Familie vor Belästigungen jeglicher Art zu schützen", stellen sie in einem gemeinsamen Statement klar. Die beiden sind sich aber auch sicher, dass die Nanny keinen Erfolg vor Gericht haben wird: "Wir sind zuversichtlich, dass die vorgebrachten Beweise unsere Position bestätigen werden, diesen Fall summarisch abzuweisen und unserer Familie Frieden zu bringen."

Während die Nanny behauptet, dass sie zu Unrecht entlassen wurde, steuern Olivia und Jason gegenan. In ihrer Klageschrift behaupten die beiden nämlich, dass sie regelmäßig Gehaltserhöhungen bekommen habe und gut behandelt wurde – und selbst gekündigt habe. Darüber hinaus soll das Kindermädchen ihren Vertrag gebrochen haben, als sie private Details der Öffentlichkeit erzählt hat.

