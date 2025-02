Jason Sudeikis mit geheimnisvoller Frau in L.A. unterwegs

Jason Sudeikis (49) wurde kürzlich in Los Angeles bei einem Spaziergang mit einer unbekannten Frau gesichtet. Der "Ted Lasso"-Star verbrachte den Abend im angesagten Stadtteil Los Feliz in lockerer Gesellschaft. Wie auf Fotos der Daily Mail zu sehen ist, setzten beide auf lässige Outfits: Jason kombinierte einen mintfarbenen Hoodie mit Jeans und einer grünen Baseballkappe, während seine brünette Begleitung eine beige Strickjacke und Jeans trug. Nach der turbulenten Trennung von seiner ehemaligen Verlobten Olivia Wilde (40) scheint der Schauspieler nun langsam wieder neuen Schwung in sein Liebesleben zu bringen.

In der Vergangenheit wurde der zweifache Vater bereits mit anderen Frauen in Verbindung gebracht, darunter das britische Model Keeley Hazell (38) sowie Model Elsie Hewitt, mit der er sich letztes Jahr öffentlich zeigte. Jasons Verlobung mit Olivia, mit der er die gemeinsamen Kinder Otis (10) und Daisy (8) hat, endete 2020 nach sieben Jahren. Olivia war in den letzten Jahren unter anderem mit Musiker Harry Styles (31) und zuletzt mit Schauspieler Dane DiLiegro liiert. Trotz ihrer Trennung sollen Jason und Olivia Berichten zufolge eine harmonische Co-Parenting-Beziehung pflegen, um sich gemeinsam um ihre Kinder zu kümmern.

Jason und Olivia hatten sich 2011 kennengelernt und wurden schnell zu einem der beliebtesten Paare Hollywoods. Ihre Verlobung folgte 2013, doch die Beziehung zerbrach nach knapp neun gemeinsamen Jahren. Besonders die Liebesgerüchte um Olivia und Harry Styles sorgten 2021 für Schlagzeilen, wobei die Schauspielerin betonte, es habe während ihrer Beziehung mit Jason keine Überschneidungen gegeben. Trotz der öffentlichen Trennungsdramen bemühte sich Jason stets, sich privat eher zurückzuhalten. Seine jüngste Begleitung, deren Identität bisher unbekannt ist, könnte also womöglich ein Zeichen dafür sein, dass er langsam ein neues Kapitel aufschlägt.

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019

Getty Images Jason Sudeikis im März 2023

