Neue Vorwürfe: Ex-Nanny verklagt nun Olivia Wilde und Jason!

Die Nanny packt wieder aus! Olivia Wilde (38) und Jason Sudeikis (47) sind seit rund drei Jahren getrennt. Die Schauspielerin bandelte kurz danach schon mit dem Sänger Harry Styles (29) an. Insider berichteten daraufhin immer wieder, dass es deshalb Streit zwischen dem Ex-Paar gegeben haben soll. Eine Nanny plauderte im vergangenen Jahr sogar aus, dass Jason sich vor Olivias Auto geschmissen habe, als Letztere zu dem "As It Was"-Interpreten fahren wollte: Nun kommen neue Vorwürfe auf!

Wie TMZ berichtet, soll die Nanny die einstigen Verlobten sogar verklagen wollen. In den Dokumenten, die dem Medium vorliegen sollen, steht wohl, dass die Lage im Hause Wilde-Sudeikis angespannt war. Olivia soll ihre Mutterrolle vernachlässigt und Jason soll sich daraufhin bei der Nanny ausgeheult haben. Es heißt, sie habe "rund um die Uhr" gearbeitet und Aufgaben übernommen, die nicht ihre waren.

Schlussendlich habe sie zwischen den Stühlen gestanden. Aufgrund der Stresssituation habe ihr Arzt sie drei Tage krankgeschrieben, woraufhin Jason sie gefeuert haben soll. Ein Insider, der Olivia und ihrem Ex nahestehen soll, meldete sich bereits zu Wort. Laut ihm habe die Nanny schon immer versucht, aus den beiden Profit zu schlagen.

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde im Dezember 2019

Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

