Jason Sudeikis bestätigt neue Staffel der Serie "Ted Lasso"

Darauf haben Fans der Comedyserie "Ted Lasso" sicher sehnsüchtig gewartet! Denn Hauptdarsteller Jason Sudeikis (49) bestätigt nun endlich die vierte Staffel seines Formats. Im Podcast "New Heights" plaudert der Schauspieler mit den Moderatoren Travis (35) und Jason Kelce (37) aus dem Nähkästchen und verrät nebenbei, dass Apple TV+ jetzt, zwei Jahre nach dem vermeintlichen Serienfinale, eine neue Season in Auftrag gibt. "Wir schreiben gerade daran. Wir schreiben Staffel vier jetzt gerade", betont Jason auf Nachfrage der beiden NFL-Stars. Und einen kleinen Einblick, worum es in den neuen Folgen gehen wird, gibt der US-Amerikaner auch schon: "Ted wird ein Frauenteam coachen." Viel mehr Fragen könne er aber nicht beantworten, denn noch wisse er selbst nicht, was passieren wird.

In "Ted Lasso" geht es um den gleichnamigen College-Football-Coach, der als Trainer für eine leistungsschwache Fußballmannschaft der englischen Premier-League engagiert wird. Dabei prallen Welten aufeinander: Ted, gespielt von Jason, muss nicht nur mit den trockenen Spielern zurechtkommen. Auch die Fans der Mannschaft sind mehr als skeptisch, was ein Trainer aus den USA ihnen bringen soll – vor allem, weil Ted sehr unkonventionelle Trainingsmethoden mitbringt. Mit viel Humor und Augenzwinkern erzählt die Sendung, wie Coach, Team und Fans immer mehr zusammenwachsen und gemeinsam Erfolge und Niederlagen feiern. In der neuen Staffel kommt mit einer Frauenmannschaft also eine ganz neue Herausforderung auf Ted zu.

Seine Premiere feierte "Ted Lasso" bereits 2020. Neben Jason in der Hauptrolle waren auch bekannte Schauspieler wie Hannah Waddingham (50), Brett Goldstein und Juno Temple (35) mit dabei. Ob es ein Wiedersehen mit ihnen geben wird, ist noch nicht bekannt. Mit der Serie schien Jason, der das Konzept maßgeblich mitentwickelte, einen Nerv getroffen zu haben – denn der Erfolg war groß. Unter anderem gab es gleich mehrere Primetime Emmys, Critics' Choice Awards und sogar zwei Golden Globes. Gedreht wurde natürlich in Großbritannien – und dort, umgeben von jeder Menge Fußball, fühlte sich vor allem der Sohn des 49-Jährigen wohl. Der kleine Otis entdeckte durch die Dreharbeiten nämlich seine Liebe zum Fußball, wie der stolze Papa in der Sendung "Late Night With Seth Meyers" erzählte.

Getty Images Jason Sudeikis bei den Emmy Awards 2021

Getty Images Jason Sudeikis und Hannah Waddingham beim Photocall für "Ted Lasso" Staffel drei

