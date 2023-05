Fashion-Fail? J.Lo zeigt sich von Kopf bis Fuß im Leo-Look

Ist die Katze jetzt aus dem Sack? Die Sängerin Jennifer Lopez (53) hat nicht nur mit ihren Gesang Kultstatus erreicht – auch dank ihrer atemberaubenden Outfits gilt sie als Vorbild für viele Frauen. Die Schauspielerin ist dafür bekannt, ihre weiblichen Kurven gekonnt in Szene zu setzen. Selbst mit über 50 Jahren beeindruckt die Ehefrau von Ben Affleck (50) mit ihrem heißen Body. Nun zeigt sich Jennifer von Kopf bis Fuß im Leo-Look!

Auf neusten Fotos präsentiert sich die "On the Floor"-Interpretin für ihren Gastauftritt bei der "Live! with Kelly and Michael"-Show in New York in einem außergewöhnlichen Look. J.Lo erschien in einem eng anliegenden Mini-Kleid mit fransigen Ärmeln, darunter trug sie eine glitzernde Leggings mit spitz zulaufenden Pumps und rundete das Outfit mit einer Mini-Handtasche ab – und das alles komplett im Leo-Print!

Ist das Fashion oder kann das weg? Die Zweifach-Mama klärt auf Instagram mit dem Hashtag #mother auf, dass sie für die besagte TV-Show wie eine Leoparden-Mama aussehen wollte. Bei ihren Fans kommt der gewagte Look immerhin gut an. "Eine der wenigen, die diesen Print rocken kann", "Unser heißer Leopard" oder "Sie ist eine echte Fashion-Ikone", kommentierten einige von ihnen begeistert.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Air"

Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards, 2023

Getty Images Jennifer Lopez bei einer Premiere im Juni 2022

