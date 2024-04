So merkte Jennifer Lopez, dass sie plötzlich berühmt ist!

Jennifer Lopez ist ein Weltstar – das war aber nicht immer so. Doch als 1997 der Kinofilm "Selena" rauskam, änderte sich ihr Leben schlagartig. Dort spielte sie die Hauptrolle. Im Interview mit Variety blickte die Schauspielerin im Februar auf diesen Schlüsselmoment zurück: "Ich erinnere mich, wie ich die Straße entlangging und jemand meinen Namen rief und ich dachte, es wäre jemand, der mich kannte. Und ich drehte mich um und kannte sie nicht." Eine einschneidende Situation für die heute 54-Jährige. Schließlich realisierte sie damals, dass sie keine Unbekannte mehr sei.

"Ich war so erschrocken", berichtete die Beauty weiter im Interview. Jenny from the Block hatte zuvor schon in mehreren kleinen Filmen mitgespielt. Jedoch war dies ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm, mit der ihr der Durchbruch gelang. Danach baute sie sich eine große Karriere auf. Als erste Latina-Schauspielerin verdiente sie nahezu eine Million Euro und wurde für den Golden Globe nominiert. Ganz schön viel auf einmal! Doch die Schauspielerin und Sängerin gewöhnte sich laut eigenen Aussagen schnell an ihr neues Leben im Rampenlicht und lernte es zu lieben.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Films teilte sie 2022 ein paar alte Fotos und Videos auf Instagram. Diese zeigen Jennifer und die Familie von "Selena" 1997 während ihres Auftritts in der Show von Oprah Winfrey (70). Damit wollte sie das Projekt und die verstorbene Sängerin würdigen, erklärte sie: "Dieser Film bedeutet mir so viel...Selena und ihre Familie bedeuten mir so viel und ich hatte großes Glück, ausgewählt zu werden, sie zu spielen." Sie werde diese Zeit in ihrem Leben nie vergessen und es sei ihr eine Ehre, als Künstlerin Teil der Magie dieses Films gewesen zu sein.

