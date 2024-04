Hat J.Lo ihn zum Lügen überredet? Ryan Guzmans Ex packt aus!

Schwere Anschuldigungen gegen Jennifer Lopez: Laut Melanie Iglesias (36) war es der 54-Jährigen während der Promo für die Thrillerromanze "The Boy Next Door" ziemlich egal, dass ihr Co-Star Ryan Guzman (36) eigentlich vergeben war. "Sie hat meinen Ex dazu gebracht, so zu tun, als wäre er Single, um den Film zu bewerben", behauptet das Model in einer aktuellen Folge des Podcasts "No Chaser". Zudem hätte J.Lo es so aussehen lassen, als ob zwischen ihr und Ryan etwas liefe. Demnach sah man die Sängerin und den "Step Up"-Darsteller damals Händchen haltend auf roten Teppichen und bei Presseterminen.

Melanies Erzählungen decken sich mit den Medienberichten aus dieser Zeit: Auch Page Six berichtete, dass ein Insider die beiden vor Filmstart kuschelnd bei der Golden Globes-After-Party gesehen haben soll. Wie Jennifer selbst hat auch Melanie puerto-ricanische Wurzeln. Laut ihren Aussagen sah sie den Popstar immer als ein Vorbild: "Sie war jemand, der alles erreicht hat, was er wollte." Als Ryan sie ihr dann aber vorstellte, hatte sie das Gefühl, die 18 Jahre ältere "Marry Me"-Darstellerin würde versuchen, sie einzuschüchtern. "Sie musterte mich von oben bis unten und gab mir den festesten Händedruck der Welt", erinnert sich die heute 36-Jährige und ergänzt scherzend: "Meine Hand ist immer noch schwarz und blau".

In der 2015 erschienen Thriller-Romanze "The Boy Next Door" spielte Ryan an der Seite von Jennifer Lopez ihren deutlich jüngeren Liebhaber. In einem Interview hatte Ellen DeGeneres (66) J.Lo die Frage gestellt, ob ihr Filmkollege denn eine Freundin hätte. Darauf hatte sie nur drucksend geantwortet: "Ich glaube, er könnte eine haben...ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass er mal eine hatte." Ryan und Melanie trennten sich ein paar Monate später. Die Erinnerung an Jennifers Interview verletzt die Ex-MTV-Persönlichkeit auch noch neun Jahre später. "Was soll das heißen, du weißt nicht, ob er eine Freundin hatte? Wir haben uns verdammt noch mal getroffen", ärgert sich Melanie über die Aussagen der "Ain't Your Mama"-Interpretin.

Getty Images Melanie Iglesias und Ryan Guzman, 2014

Getty Images Jennifer Lopez auf der "This is Me...Now: A Love Story"-Premiere im Februar 2024

