Jennifer Lopez zeigt ihre Bauchmuskeln in lässigem Outfit

Jennifer Lopez (54) ist noch immer topfit. Die Sängerin ist neben der Schauspielerei auch für ihren durchtrainierten Körper bekannt – und der kann sich nach wie vor sehen lassen. Beim Verlassen ihres Penthouse in New York lässt J.Lo einen Blick auf ihren Waschbrettbauch zu – der ist von Muskeln übersät. Die "On The Floor"-Interpretin überzeugt in einem lässigen Outfit. Sie trägt eine graue Jogginghose und ein farblich passendes Crop Top. Dazu kombiniert sie einen dunkelblauen Mantel und trägt eine dunkle Sonnenbrille.

Im selben Mantel begab sich die 54-Jährige vor wenigen Tagen auf Wohnungssuche in New York. J.Lo kombinierte eine Baggy-Jeans und einen marineblauen Rollkragenpullover. Ihren Look rundete sie mit babyblauen Accessoires ab. Medienberichten zufolge soll sie sich mit Maklern getroffen haben, die ihr Immobilien auf der Upper East Side gezeigt haben.

Ob die Musikerin womöglich mit ihrem Mann umzieht? J.Lo und Ben Affleck (51) sind seit fast zwei Jahren verheiratet und immer noch bis über beide Ohren verliebt. Das zeigen Schnappschüsse, die Page Six vorliegen und das Paar händchenhaltend bei einem Restaurantbesuch in New York zeigen. Dort verbrachten die Turteltauben den Ostersonntag zu zweit. Ben und J.Lo warfen sich für ihren romantischen Brunch in ein schickes Outfit. Der 51-Jährige trug eine grau-weiße Strickjacke und ein marineblaues Sakko. Seine Liebste passte sich in einem schicken graubraunen Blazer an.

ActionPress/T.JACKSON/BACKGRID Jennifer Lopez bei einer Wohnungsbesichtigung im April 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

