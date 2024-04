Gerüchte um Kindheit: Hat Jennifer Lopez ihre Fans belogen?

Seit den frühen 90ern ist Jennifer Lopez (54) auf der ganzen Welt bekannt, aber auch jemand wie sie fängt einmal klein an. Zumindest behauptet die Sängerin das in dem Dokumentarfilm "Die schönste Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde", den sie zusammen mit ihrem aktuellen Album und dem dazugehörigen Musikfilm Anfang dieses Jahres veröffentlicht hat. Darin erzählt sie von ihrer wilden Jugend in dem New Yorker Stadtteil Bronx. Allerdings kommen diesbezüglich nun immer mehr Fragen auf. Besonders auf der Plattform TikTok kursieren Gerüchte, dass die Schauspielerin ihre Vergangenheit gar nicht so verbracht haben soll, wie sie immer erzählt. Eine Userin behauptet, sie sei eine ehemalige Mitschülerin der Musikerin. In ihrem Video sagt sie: "Das ist eine Lüge. Wir sind doch auf dieselbe katholische Schule gegangen."

Schon seit dem Beginn ihrer Musikkarriere behauptete die Sängerin immer wieder, dass sie als Teenie "wild und voller Träume mit offenen Haaren durch die Straßen der Bronx gerannt ist". So heißt es auch in ihrer Doku, denn ihre Jugend soll eine der Inspirationen für ihre aktuelle Musik sein. Doch die TikTok-Nutzerin hält dagegen und erzählt in ihren Videos, J.Lo sei auf ihre katholische Privatschule gegangen und hätte demnach unmöglich ihre Jugend in den Straßen der Bronx verbringen können. "Jennifer bringt ihre Vergangenheit immer nur ins Spiel, wenn sie damit Geld machen kann. Unsere Schule war streng. Wir mussten uns immer benehmen, wir haben die Schule repräsentiert. Sie war keine wilde Jugendliche, wie sie es immer behauptet", gibt sie da an. Mittlerweile hat sie die Videos wieder gelöscht.

Jennifer hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Möglicherweise ist sie im Moment zu sehr mit der anderen großen Inspiration für ihr Album beschäftigt: Ehemann Ben Affleck (51). Die zwei waren bereits vor knapp 20 Jahren schon mal verlobt, hatten ihre Beziehung dann aber beendet. 2021 fanden die beiden wieder zueinander und sind seit knapp zwei Jahren miteinander verheiratet. Im Interview mit Apple Music erzählte die Musikerin über ihn: "Als er wieder in mein Leben trat, passierte das Gleiche wie beim ersten Mal: Ich fühlte mich so inspiriert und so von Gefühlen überwältigt, dass es nur so aus mir heraussprudelte."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

