Ben Affleck schwärmt von J.Lo: "Sie sieht spektakulär aus!"

Das muss Liebe sein! Der Schauspieler Ben Affleck (50) macht kein Geheimnis aus seiner Bewunderung für die Sängerin Jennifer Lopez (53), mit der er seit 2022 verheiratet ist. Erst vor wenigen Wochen bezeichnete er sie in einem Podcast als beste Performerin aller Zeiten. Nun setzte er seine Schwärmerei fort und verriet dabei das Geheimnis für ihr tolles Aussehen. Dabei wird deutlich: Ben ist hin und weg von seiner Jennifer!

Obwohl Ben eigentlich in der "The Drew Barrymore Show" zu Gast war, um seinen neuen Film "Air" zu promoten, kam er aus dem Schwärmen von der Partnerin an seiner Seite nicht heraus: "Sie ist die schönste Frau der Welt, sie sieht spektakulär aus." Dabei verriet er das Figurgeheimnis der Latina, das so manchen überraschen könnte: "Jennifer isst einfach, was sie will. Was auch immer sie will. Sie isst Kekse, Eiscreme, alles."

Hinter ihrem tollen Aussehen stecken nicht nur ihre Arbeitsmoral und Disziplin, sondern tatsächlich etwas Übermenschliches, da ist sich der Hollywood-Star sicher. Auf die Frage, ob sie es mithilfe von Sport schaffen würde, trotzdem schlank zu bleiben, scherzte er: "Sie trainiert. Ich trainiere auch, aber ich erscheine nicht auf magische Weise zwanzig Jahre alt, mit perfekter Haut und dem ganzen Zeug." Es scheint wohl ganz so, als hätte J.Lo in Ben (41) nicht nur ihren Ehemann, sondern auch ihren größten Fan gefunden!

