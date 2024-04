Selten: Jennifer Lopez postet Selfie mit ihren Schwestern!

Jennifer Lopez (54) ist ein richtiger Familienmensch. In einer aktuellen Instagram-Story gewährt die Sängerin nun einen ziemlich seltenen Einblick in ihr Familienleben: Auf einem Schnappschuss posiert die Partnerin von Ben Affleck (51) zusammen mit ihren zwei Schwestern Leslie Ann und Lynda. Der Anlass für die Aufnahme ist ein Besuch im Cabaret am Broadway in New York City – dem Ort, wo sie zusammen aufgewachsen sind. Jennifer schreibt schlichtweg "Schwestern" und fügt dem Selfie drei Herz-Emojis in Weiß hinzu.

Dass Jennifer eine enge Bindung zu ihren beiden Schwestern hat, ist kein Geheimnis. In ihrem Dokumentarfilm "The Greatest Love Story Never Told" gab die 54-Jährige allerdings zu, dass es schwierig für sie gewesen sei, das mittlere Kind zu sein – sie habe sich oft nach Aufmerksamkeit gesehnt. "Ich war nicht die Älteste und nicht die Jüngste, ich war in der Mitte", erklärte die "Hustlers"-Darstellerin.

Leslie ist Jennifers älteste Schwester – sie ist Lehrerin und hält sich vorwiegend aus dem Rampenlicht und der Öffentlichkeit heraus. Ihre jüngere Schwester Lynda ist hingegen eine bekannte Autorin, Moderatorin und Journalistin. Sie ist außerdem Mitbegründerin von Nuyorican Productions, einer amerikanischen Produktionsfirma. Im Jahr 2001 wurde Lynda sogar mit einem Emmy Award für ihre herausragende Morgennachrichtensendung ausgezeichnet.

Getty Images Jennifer Lopez im Februar 2024

Getty Images Lynda Lopez im September 2023

