"Überlege noch": J.Lo hat noch kein Outfit für die Met Gala

Die diesjährige Met Gala steht vor der Tür! Am 6. Mai trifft sich wieder die Crème de la Crème Hollywoods zu der legendären Benefizveranstaltung in New York. Dafür schmeißen sich die Stars besonders in Schale – denn die Veranstaltung ist als das Fashion-Event des Jahres bekannt. Obwohl Jennifer Lopez (54) die große Ehre hat, die Gala mit zu moderieren, setzt sich die "The Mother"-Darstellerin bei ihrer Outfitwahl offenbar nicht unter Druck. In einem Instagram-Video von Vogue verrät die Sängerin nun, dass ihr diesjähriger Look noch gar nicht feststeht! "Ich habe ein paar verschiedene Pläne. Ich bin noch am Überlegen", erklärt sie tiefenentspannt. Mit der Auswahl wolle sie sich noch Zeit lassen. Selbstsicher berichtet sie: "Ich gehöre auch zu den Leuten, die sich erst in letzter Minute entscheiden."

Jedes Jahr steht die Gala im Zeichen einer besonderen Ausstellung des Metropolitan Museum of Art. In diesem Jahr trägt die Veranstaltung den Titel "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", was auf Deutsch so viel wie "Schlafende Schönheiten: Das Wiedererwachen der Mode" bedeutet. Auch für den Dresscode haben sich die Organisatoren wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Die Kleiderordnung der Met Gala 2024 läuft unter dem Motto "The Garden of Time" [Deutsch: Der Garten der Zeit] und basiert auf einer Kurzgeschichte von J.G. Ballard aus dem Jahr 1962. Durch die offensichtliche Anspielung auf die Natur hoffen viele Fans in diesem Jahr auf zahlreiche Blumenmotive.

Bei der Met Gala des vergangenen Jahres verzauberte J.Lo die Fans im Old-Hollywood-Glamour. Mit einem langen Kleid von Ralph Lauren (84) setzte die "This Is Me... Now "-Produzentin auf schlichte Eleganz. Sie strahlte in einer wunderschönen Robe aus schwarzer und rosafarbener Seide. Dazu kombinierte die Ehefrau von Ben Affleck (51) gekonnt einen edlen Hut, elegante Handschuhe und glänzende Ohrringe.

Anna Wintour bei der Met Gala 2022

Jennifer Lopez bei der Met Gala 2023

