Barbie-Moment: Jennifer Lopez strahlt im pinken Minikleid

Margot Robbie (33) wäre stolz auf sie! Als globale Botschafterin der Unterwäschemarke Intimissimi lässt sich Jennifer Lopez (54) die Eröffnung eines neuen Ladens in ihrer Heimatstadt New York wohl nicht entgehen. Für ihren überraschenden Besuch bei dem Event schmeißt sich die "Can't Get Enough"-Sängerin besonders in Schale. Die Ehefrau von Ben Affleck (51) erscheint in einem Valentino-Minikleid ganz in Pink und sorgt damit für einen echten Barbie-Moment! Auch bei ihren Schuhen setzt die US-amerikanische Musikerin auf ihre neue Lieblingsfarbe: Mit rosa High Heels rundet sie ihren glamourösen Look ab.

Doch ohne einen legendären Outfit-Wechsel wäre J.Lo nicht J.Lo! Denn später an dem Tag springt der Popstar noch in lässigere Kleidung. Kurzerhand tauscht sie ihr Minikleid gegen coole Gucci-Jeans und einen figurbetonten Rollkragenpullover. Auch wenn sie in dem legeren Look fantastisch aussieht, scheinen die Fans nur Augen für ihr Barbie-Outfit zu haben. In den sozialen Netzwerken wird die 54-Jährige für den Traum in Pink gefeiert. "Bronx-Barbie! Das rosa Kleid steht dir umwerfend", schwärmt ein Nutzer auf TikTok.

Doch derzeit erntet Jennifer nicht nur Lob von den Fans. In ihrem kürzlich erschienenen Dokumentarfilm "This Is Me… Now: A Love Story" thematisiert die Schauspielerin unter anderem ihre Kindheit und Jugend in der Bronx. Das New Yorker Stadtviertel gilt aufgrund seiner hohen Kriminalitätsrate als besonders gefährlich. Doch auf TikTok kommen ihre Darstellungen gar nicht gut an. Die Kritik: Die Sängerin versuche, ihre scheinbar schwierige Vergangenheit zu vermarkten. "Sie will damit doch nur nahbarer und normaler wirken. Doch was tut sie für uns?", beschwert sich nicht nur ein Nutzer auf TikTok.

TikTok / @jlo Jennifer Lopez im April 2024

Getty Images Jennifer Lopez im Februar 2024

