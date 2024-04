Marineblauer Look: So lässig ist J.Lo auf Wohnungssuche!

Jennifer Lopez (54) wurde vergangenen Sonntag bei einem Spaziergang durch die Straßen New Yorks gesichtet. Unverkennbar: Die Beauty war dafür mal wieder top gestylt. Vor allem Blau scheint es ihr an dem Tag angetan zu haben. Zu ihrem übergroßen marineblauen Mantel kombinierte sie eine Baggy-Jeans und einen ebenso marineblauen Rollkragenpulli. Ihren Look rundete sie dann mit babyblauen Accessoires ab. Laut Medienberichten traf sie sich wohl mit ein paar Maklern, um Wohnungen auf der Upper East Side zu besichtigen.

Von den neuesten Schlagzeilen rund um ihren Ex Sean "Diddy" Combs (54) scheint sie sich nicht runterziehen zu lassen. Er wurde von mehreren Frauen beschuldigt, diese betrogen und vergewaltigt zu haben. Jennifer und er waren von 1999 bis 2001 ein Paar. Auch sie soll er mehrfach betrogen haben, bis J.Lo die Beziehung letztendlich beendete. "Ich musste darüber nachdenken, ob ich in zehn Jahren mit Kindern zu Hause sein und mich fragen will, wo jemand um drei Uhr morgens ist", begründete sie ihre Entscheidung laut Daily Mail. Gegenüber Reportern äußerte die Sängerin, dass sie sich komplett von ihm gelöst habe.

Inzwischen hat sie ihr großes Liebesglück gefunden! Vor wenigen Tagen sah man Jennifer mit ihrem Mann Ben Affleck (51) dabei, wie sie gerade von einer Wohnungsbesichtigung kamen. Das verliebte Ehepaar wirkte dabei sehr glücklich. Ihre Beziehung war jedoch nicht immer so harmonisch: Nachdem beide vor vielen Jahren schon einmal zusammen gewesen waren, trennten sie sich nach einer gescheiterten Verlobung wieder. 2021 fanden Ben und die Sängerin wieder zueinander und schworen sich im Jahr darauf die Ehe. Kurz nach Valentinstag dieses Jahres kam J.Los neues Album "This Is Me...Now" raus. Dort singt sie über ihre Liebe zu Ben.

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy auf den MTV Video Music Awards im September 2000

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck in Los Angeles auf der "This Is Me... Now: A Love Story" Premiere im

