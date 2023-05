Jennifer Lopez nahm Schwester mit zur Met-Gala-Afterparty!

Ein Herz und eine Seele! Am Montag fand wieder eines der wichtigsten Mode-Events des Jahres statt: die Met Gala! Unter den zahlreichen prominenten Gästen war auch Jennifer Lopez (53). Die Grammy-Gewinnerin bestach in einem traumhaften Abendkleid des Luxus-Designers Marc Jacobs (60) mit einem gewagten Ausschnitt. Ihr Mann Ben Affleck (50) war allerdings nicht dabei. Zur Aftershow-Party kam J.Lo aber in Begleitung ihrer jüngeren Schwester Lynda!

Auf Instagram teilt die Schwester der "On The Floor"-Interpretin einige Schnappschüsse der glamourösen Feier, die von Designerin Stella McCartney (51) und Regisseur Baz Luhrmann (60) ausgerichtet wurde. Auf einem der Fotos posieren die beiden Geschwister stolz nebeneinander – Jennifer kuschelt sich dabei total süß an Lyndas Schulter. Bei der Party trug die Musikerin einen bodenlangen schwarzen Rock mit einer halbtransparenten Bluse und langen Handschuhen. Ihre 51-jährige Schwester entschied sich für ein elegantes Abendkleid mit Blumenverzierungen und XXL-Schlitz.

Zwar war J.Los Ehemann Ben nicht dabei – bei den beiden könnte es momentan aber wohl nicht besser laufen. Bei einem Interview in der "The Drew Barrymore Show" war der "Gone Girl"-Star aus dem Schwärmen gar nicht mehr rausgekommen: "Sie ist die schönste Frau der Welt, sie sieht spektakulär aus."

Instagram / jlo Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez bei der Met Gala 2023

Instagram / lyndalopez08 Lynda Lopez im Mai 2023

