Neues Musikvideo: Lewis Capaldi bringt seine Fans zum Weinen

Er trifft einen Nerv! Lewis Capaldi (26) konnte mit Songs wie "Someone You Loved" schon so einige Male die Charts stürmen. Der Schotte ist vor allem als Balladensänger bekannt und seine sentimentalen Stücke erreichten in den vergangenen Jahren auch viel Anklang bei seinen Fans. Deshalb ist der Musiker es auch gewohnt, dass bei seinen Konzerten die ein oder anderen Tränen kullern. Doch nun hat er wohl ein ganzes Tränenmeer zu verantworten: Damit bringt Lewis Millionen von Fans zum Weinen!

Vor Kurzem veröffentlichte der 26-Jährige das Musikvideo zu seinem neuen Song "Wish You The Best". In diesem wird die innige Beziehung eines alten Mannes zu seinem Hund dargestellt. Als der Herr stirbt, ist das Haustier zu sehen, wie es an seinem Grab liegt und auch nach dessen Tod nicht von seiner Seite weicht. Auf TikTok gehen Clips viral, in welchen Fans ihre Reaktion auf das Musikvideo zeigen – und ihren Tränen freien Lauf lassen. Lewis selbst kommentiert einen Clip eines kleinen Mädchens mit den Worten: "Oh, ich bringe jetzt auch Kinder zum Weinen."

So trifft der Sänger bei seinen Bewunderern wieder einmal mitten ins Herz. Doch er kann auch anders und bringt Leute gern mal zum Lachen. Vor Kurzem schilderte der Schotte, dass er seiner Freundin gelegentlich Furz-Sprachnachrichten schickt, um sie auf den Arm zu nehmen.

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Getty Images Lewis Capaldi, Musiker

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

