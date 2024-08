Lewis Capaldi spendiert "It Ends With Us"-Publikum Popcorn

Seit wenigen Tagen flimmert It Ends With Us über die Kinoleinwände. Der Titelsong namens "Love The Hell Out Of You" stammt von keinem Geringeren als Lewis Capaldi (27). Wegen seiner speziellen Verbindung zu dem romantischen Drama hat sich der "Before You Go"-Interpret etwas ganz Besonderes für die Kinobesucher in London ausgedacht: Wie unter anderem Mirror berichtet, tauchte Lewis im Vue Cinema am Leicester Square auf, um Selfies mit seinen Fans zu machen. Außerdem spendierte der Musiker vor der Vorstellung Snacks und Getränke.

Der Film, der auf Colleen Hoovers gleichnamigem Bestseller-Roman basiert, kann nicht nur durch seine musikalische Starbesetzung glänzen. Neben Justin Baldoni (40), Isabela Ferrer und Brandon Sklenar ist auch Blake Lively (36) Teil des Casts. Laut dem Gossip Girl-Star hätte es für den Film keinen passenderen Titeltrack geben können: "Es gab nur einen Song für diesen Moment. [...] Lewis Capaldi wird nicht nur für seine brillante Arbeit geliebt, sondern auch dafür, wer er ist. Ich könnte nicht stolzer sein, dass er diese Geschichte mit uns erzählt hat."

Lewis hat sich seit einiger Zeit von seiner Musikkarriere zurückgezogen, um sich auf seine psychische Gesundheit zu fokussieren. Wie ein Insider im Juni gegenüber The Sun verriet, soll der "Someone You Loved"-Sänger jedoch auf dem Weg der Besserung sein. "Lewis geht es wirklich gut, im vergangenen Jahr hat sich so viel verändert", meinte der Tippgeber zu wissen und fuhr fort: "Er hat sich um sich selbst gekümmert und sich viel Hilfe geholt. Es hat sich sehr viel darin verändert, wie er sich fühlt." Konkrete Pläne für ein baldiges Comeback gebe es noch nicht. Lewis soll sich laut der Quelle allerdings wieder häufiger mit seinen Freunden verabreden, um gemeinsam Musik zu machen.

Getty Images Blake Lively und Isabela Ferrer

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

