Lewis Capaldi und seine Freundin Ellie sollen getrennt sein

Es scheint, dass Lewis Capaldi (27) bald über sein eigenes Liebesleid singen wird. Der schottische Sänger soll sich von seiner zweijährigen Freundin, der Schauspielerin Ellie MacDowall, getrennt haben. Das plaudert nun ein Insider gegenüber The Sun aus: "Lewis und Ellie haben lange Gespräche geführt und haben sich entschlossen, dass es das Beste ist, die Beziehung zu beenden. Sie sind noch immer befreundet und sprechen miteinander, es ist also nicht alles verloren." Aufgrund ihrer verschiedenen Wohnorte in Edinburgh und London sei es schwer für die beiden gewesen, sich regelmäßig zu sehen.

Nachdem Lewis im Juni des vergangenen Jahres angekündigt hatte, eine unbestimmte musikalische Pause einzulegen, war er kürzlich wieder ins Studio zurückgekehrt, wie The Sun ebenfalls berichtete. Dort arbeitete er mit den McDonough-Brüdern, die bekannte Hits für Künstler wie Mimi Webb und John Legend (45) geschrieben haben. Lewis’ letztes Album "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" erreichte Platz 1 der Charts und enthielt mehrere Nummer-1-Hits wie "Wish You The Best" und "Forget Me". Trotz der Trennung scheint Lewis also musikalisch wieder aktiv zu sein und vielleicht wird sein neues Material noch persönlicher und emotionaler.

Lewis Capaldi hatte seinen großen Durchbruch 2019 mit der herzzerreißenden Ballade "Someone You Loved", die ihm weltweite Anerkennung einbrachte. Seine Musik, die oft von persönlichen Erlebnissen und Herzschmerz handelt, hat ihm den Ruf eingebracht, ein Meister der emotionalen Balladen zu sein. Die Trennung von Ellie könnte ihm daher als Inspiration für sein nächstes Album dienen. Fans dürfen gespannt sein, welche neuen Songs und Geschichten Lewis in naher Zukunft teilen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden wieder zusammenfinden können? Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen! Nein, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de