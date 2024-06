Während Karrierepause: Lewis Capaldi jammt wieder im Studio!

Lewis Capaldi (27) macht seit geraumer Zeit eine Pause, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Nun gibt es freudige Neuigkeiten: Der Sänger ist offenbar auf dem Weg der Besserung und macht wieder Musik in seinem Heimstudio. Das behauptet ein Insider gegenüber The Sun. "Lewis geht es wirklich gut, im vergangenen Jahr hat sich so viel verändert", meint die Quelle zu wissen und erklärt außerdem: "Er hat sich um sich selbst gekümmert und sich viel Hilfe geholt. Es hat sich sehr viel darin verändert, wie er sich fühlt."

Ob sich Fans auf ein Comeback des Musikers freuen dürfen, bleibt bislang abzuwarten. "Es gibt keine Pläne für eine baldige Rückkehr, aber es ist vielversprechend, dass er wieder mit seinen Kumpels jammt und über Musik nachdenkt", merkt der Informant gegenüber dem Magazin an und betont zudem: "Es stand auf der Kippe, ob er irgendwann zurückkehren will oder kann. Daher sieht es aktuell wirklich gut aus."

Vor rund einem Jahr kündigte Lewis an, dass er eine Pause benötige. Während seiner Konzerte kämpfte der "Someone You Loved"-Interpret unter den Tics seines Tourette-Syndroms. Auch seine mentale Gesundheit machte dem 27-Jährigen besonders zu schaffen. "Die Tatsache, dass dies wahrscheinlich keine Überraschung ist, macht es nicht einfacher, es zu schreiben, aber es tut mir sehr leid, euch mitzuteilen, dass ich in absehbarer Zeit eine Pause vom Touren einlegen werde", äußerte sich der Schotte damals auf Instagram.

Lewis Capaldi, Sänger

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

