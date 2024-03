Seltene Fotos: Lewis Capaldi und seine Ellie genießen Date

Lewis Capaldi (27) und Ellie MacDowall sind immer noch glücklich zusammen. Am Dienstag zeigten sich die beiden zum ersten Mal nach über zehn Monaten wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auf den aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen, spazieren der Sänger und die Schauspielerin durch London. Dabei zeigten sich die beiden in gemütlichen Outfits. Der "Someone You Loved"-Interpret trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine farblich passende Hose, während Ellie in einem braunen, karierten Mantel sowie einem grünen Strickschal superstylisch aussah.

Lewis und Ellie sind bereits seit über einem Jahr ein Paar. Im Februar 2023 hatte der Musiker seine Beziehung mit dem Model öffentlich gemacht. Das Paar hatte die Brit Awards in London besucht – und dabei wohl heftig miteinander geflirtet. Unter anderem sollen die beiden einige heiße Küsse auf der After-Show-Party ausgetauscht haben. Ihre Beziehung hielten die beiden seitdem jedoch stets aus der Öffentlichkeit raus. Das letzte Mal wurden Lewis und seine Liebste im Mai 2023 zusammen gesehen. Der "Before You Go"-Sänger besuchte mit Ellie für einige Tage die Stadt Los Angeles. Wie Augenzeugen gegenüber dem Medium berichteten, sollen sie den ganzen Trip über sehr verliebt gewirkt haben.

Aktuell gönnt sich Lewis eine Auszeit von seiner Karriere. In einem offiziellen Statement erklärte er seinen Fans, dass er sich auf seinen Kampf gegen seine Angstzustände und seinen Umgang mit dem Tourette-Syndrom konzentrieren wolle. Die Pause scheint ihm sehr gut zu bekommen. Vor wenigen Wochen zeigte sich der Sänger gut gelaunt bei einem Ausflug mit einem Freund.

Getty Images Lewis Capaldi im Dezember 2022

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

