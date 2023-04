Lewis Capaldi schickt seiner Freundin Furz-Sprachnachrichten

Das ist eine etwas andere Liebeserklärung! Lewis Capaldi (26) ist nicht nur für seine Top-Hits in den Charts bekannt, sondern auch für seine lustige und vor allem einzigartige Art. Auf seinen Konzerten macht er zwischen den emotionalen Songs wie "Bruises" oder "Before You Go" gerne mal einen Witz – seine Fans scheinen es zu lieben. Aber auch seine Freundin, das Model Ellie MacDowall, muss sich hin und wieder auf etwas gefasst machen, wenn er ihr eine Sprachnachricht sendet: Denn Lewis schickt seiner Liebsten seine Fürze!

In der Radioshow "Heart Breakfast" wurde der Schotte auf seine neue Beziehung angesprochen. Die Hosts baten Lewis daraufhin, seine letzte Sprachnachricht an Ellie zu zeigen – tatsächlich spielte er sie ab. "Es ist auch ein seltsam klingender Furz. Zuerst macht es Plopp und hört sich an, als würde jemand drei Zimmer weiter eine Flasche Champagner öffnen", kommentiert er seinen eigenen Pups. Ellies Reaktion?

Sie habe zunächst gar nicht verstanden, was das für ein Geräusch ist. Doch dann konterte Ellie mit einem witzigen Spruch: "Hast du so etwas an deine Exfreundinnen geschickt?" Es scheint sie also nicht wirklich gestört zu haben, dass Lewis bei dem Furz an sie gedacht und ihr ihn geschickt hatte. "Man muss mich mit all meinen Qualitäten lieben", scherzte er abschließend.

Getty Images Lewis Capaldi im Rahmen der Brit Awards

Instagram / elliemacdowall Ellie MacDowall, Model

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

