Nach musikalischer Pause: Lewis Capaldi strotzt vor Energie!

Er steckt voller Elan! Der Sänger Lewis Capaldi (27) machte sich mit seinen gefühlvollen Songs wie "Someone You Loved" oder "Before You Go" einen Namen. Zuletzt musste der Musiker aber seine Karriere pausieren, da sein gesundheitlicher Zustand ihn dazu zwang, mehrere seiner Konzerte abzubrechen. Nun wurde er in der Öffentlichkeit gesichtet: Lewis scheint es bei einem Ausflug mit einem Kumpel richtig gut zu gehen!

Das ist auf mehreren Fotos zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen zeigt sich der Künstler gut gelaunt bei einem Spaziergang mit einem engen Freund. Dabei schlendert der Schotte fröhlich durch London und trägt ein dunkles Outfit, bestehend aus einer Jeans, Sneakern und einer lässigen Jacke. Und anstatt Trübsal zu blasen, lächelt der 27-Jährige vergnügt.

Lewis' Fans machten sich zuletzt große Sorgen um den Sänger, da er mit den Lyrics seines neuen Songs und einem Beitrag auf Instagram viele Fragen aufgeworfen hatte. "Wie soll ich also ein Ende sehen? [...] Wenn ich es scheinbar nicht einmal aus dem Bett schaffe!", heißt es in dem besorgniserregenden Songtext.

Lewis Capaldi im Dezember 2022

Lewis Capaldi im Rahmen der Brit Awards

Lewis Capaldi im Juni 2023

