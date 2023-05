Prinz William und Kate vor Krönung auf festlichem Bankett

Die britischen Royals stecken schon mitten in den Vorbereitungen für die Krönung! Seit dem Ableben der Queen Elizabeth (✝96) vergangenen September ist ihr Sohn König Charles (74) das Oberhaupt der britischen Monarchie. Auch wenn er bereits seit über einem halben Jahr regiert, steht seine offizielle Krönung noch aus. Doch morgen ist es dann endlich so weit. Prinz William (40) und seine Kate (41) nehmen nun schon an einem feierlichen Essen teil.

Wie Hello! berichtet, lud der 74-Jährige einen Tag vor seinem großen Tag noch einige wichtige Persönlichkeiten zu einem besonderen Mittagessen ein. Neben einigen Premierministern und Beamten des Commonwealth erschienen auch der Thronfolger und seine Frau zum "Realm Governors General and Prime Ministers Lunch". Die Bilder zeigen das Paar, wie es gewohnt adrett gekleidet dazu erschien. Die Dreifachmutter trug ein weißes Kleid mit schwarzen Verzierungen. Ihr Gatte schlug in einem klassischen schwarzen Anzug auf.

Zu weiteren Gästen des Zusammentreffens gehörten auch Jill Biden (71), die Frau des US-Präsidenten Joe Biden (80). Diese reiste in Vertretung für diesen an. Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau (51) erschien zu diesem besonderen Anlass.

Getty Images Prinz Charles, Herzoges Kate und Prinz William im März 2013

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, Mai 2023

Getty Images Jill Biden, US-amerikanische First Lady

