Diese Promis werden bei Charles' Krönung nicht dabei sein!

In wenigen Tagen ist es so weit – Charles (74) wird im Rahmen einer großen Zeremonie offiziell zum König ernannt! Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der jüngste Sohn des Monarchen, Prinz Harry (38), ohne seine Frau Meghan (41) zu den Feierlichkeiten anreist. Aber sie ist nicht der einzige eingeladene Gast, der nicht zu dem Event erscheint, sondern zu Hause bleibt. Diese Berühmtheiten werden nicht an der Krönungszeremonie teilnehmen!

Wie Bild berichtet, sagten einige Politker und auch internationale Royals ihre Teilnahme an der Zeremonie ab. Demnach wird der US-Präsident Joe Biden (80) nicht erscheinen, aber durch seine Frau Jill vertreten. Die Königin von Dänemark, Margrethe, wird aufgrund einer Operation nicht anreisen können und auch die schwedische Königin Silvia (79) nimmt nicht teil. Ebenso sitzt König Harald von Norwegen (86) nicht im Publikum – dafür aber sein Sohn Kronprinz Haakon (49) mit seiner Frau Mette-Marit (49).

Auch einige Musiker lehnten ihre Einladung schon ab. Wie RadarOnline berichtete, soll an König Charles' Ehrentag auch ein Konzert stattfinden. Dafür waren unter anderem Ed Sheeran (32) und Adele angefragt – beide Gesangstalente lehnten die Einladung allerdings bereits ab. Ihre Terminkalender seien derzeit zu voll.

Jill und Joe Biden im Oktober 2022

Königin Margrethe von Dänemark im September 2022

Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

