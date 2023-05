Taylor Swifts angeblicher Flirt schwärmte schon 2016 von ihr

Hat Matty Healy (34) schon länger ein Auge auf Taylor Swift (33) geworfen? Die Sängerin soll sich vor einigen Wochen von ihrem Partner Joe Alwyn (32) getrennt haben. Daraufhin waren Gerüchte laut geworden, dass sie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat und den Formel-1-Star Fernando Alonso (41) datet. Ein anderer Insider behauptete allerdings, dass Taylor mit Matty Healy anbandelt. Die beiden sollen sehr verliebt sein. Der The-1975-Frontmann hatte bereits 2016 nur positive Worte über die Musikerin verloren.

Matty und Taylor wurde auch nach ihrem Kennenlernen 2014 eine Liaison nachgesagt. Zwei Jahre später erzählte er in einem Interview mit Elle, dass zwischen ihnen nichts gelaufen sei. Der 34-Jährige betonte jedoch, wie begeistert er von der "Shake it Off"-Interpretin sei: "Ich habe bei zahllosen Gelegenheiten gesagt, dass ich sie für eine der liebenswürdigsten, am härtesten arbeitenden, kreativ begabtesten und schönsten Frauen halte, die ich je kennenlernen durfte." Er empfinde ihr gegenüber großen Respekt und Bewunderung.

Wie ein Insider The Sun mitgeteilt hatte, soll Matty am Wochenende sogar nach Nashville fliegen, um Taylor bei ein paar Konzerten ihrer Tour beizustehen. Die 33-Jährige könne es angeblich kaum erwarten, ihn wiederzusehen. "Es ist noch sehr früh, aber es fühlt sich richtig an", gab der Informant preis.

Getty Images Matty Healy im März 2023 in São Paulo

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert

Getty Images Sänger Matty Healy

