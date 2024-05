Taylor Swift besorgt: Ist Travis von ihrem Ruhm überfordert?

Taylor Swift (34) könnte nicht erfolgreicher sein! Mit ihrem neuen Album "The Tortured Poets Department" knackte sie innerhalb einer Woche die Marke von einer Milliarde Streams auf der Plattform Spotify. Zudem wurde sie erst Anfang des Monats von einem bekannten Finanzmagazin zu einer der "neuen Milliardäre" 2024 ernannt. Schon in wenigen Tagen setzt sie ihre "The Eras"-Tour fort und wird dann wieder einem straffen Zeitplan folgen müssen. Einer ihrer größten Unterstützer ist dabei ihr Freund Travis Kelce (34). Ob ihr Ruhm eine Belastungsprobe für die Beziehung sein könnte? Ein Insider verriet nun gegenüber Page Six, dass die "Cruel Summer"-Interpretin genau das befürchte. "Sie will ein Happy End mit Travis, aber sie macht sich Sorgen, dass es schiefgehen könnte mit ihm", meint die Quelle.

Obwohl der NFL-Spieler auch im Rampenlicht steht – neben seiner Football-Karriere moderiert er auch einen eigenen Podcast – und dieses sichtlich genießt, könnte eine Beziehung mit einem Mega-Star wie TayTay auf Dauer überfordernd sein. "Es gibt sehr wenig Luft zwischen ihrem Leben und ihrem Ruhm. Travis war noch nie mit einem Prominenten zusammen, und sie ist eine der berühmtesten Frauen der Welt. Im Moment genießt er alles und sie hofft, dass das auch so bleibt", erzählt die Quelle weiter.

Aktuell scheint die Beziehung zwischen Taylor und Travis harmonisch zu verlaufen – die beiden Turteltauben haben sogar während der "The Eras"-Tour einen gemeinsamen Familienurlaub geplant. Sowohl Taylors als auch Travis' Eltern werden Anfang Mai nach Frankreich reisen und laut The U.S. Sun bis zum Ende des darauffolgenden Monats bleiben. "Es ist eine großartige Zeit und Gelegenheit, die Familien des anderen besser kennenzulernen. Sie sind alle sehr aufgeregt. Es ist perfekt, dass alle zusammen als eine Familie dort sein werden", plauderte ein Insider gegenüber dem Magazin aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass Travis von Taylors Ruhm überfordert ist? Nee, überhaupt nicht. Er lebt doch selber ein Leben im Rampenlicht! Vielleicht jetzt noch nicht, aber irgendwann kann das schon der Fall sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de