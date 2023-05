Viel Geld verloren: Kaya Yanar fiel auf Betrugsmasche herein

Ein ganz schön teurer Spaß! Der gebürtige Frankfurter Kaya Yanar (49) zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Comedians. 2001 hatte der 49-Jährige seinen Durchbruch mit seiner TV-Show "Was guckst du?!", in der er in Rollen wie Inder Ranjid, Latin-Lover Franscesco oder Türsteher Hakan geschlüpft war. Nun verging ihm aber das Lachen: Kaya offenbarte, dass er kürzlich auf eine echt fiese Betrugsmasche hereingefallen ist!

Vor einigen Tagen berichtete der Komiker in einem Instagram-Video von einem skurrilen finanziellen Fehlgriff. Ein damaliger Freund habe ihm eine Möglichkeit versprochen, sein Geld zu vermehren. Dafür solle Kaya lediglich in eine Baufirma für Blasformmaschinen investieren. "Ich habe dem ja vertraut, weil er mein Kumpel ist und er selber auch was mit Finanzen macht", fügte der Fernsehmoderator hinzu. Und was kam am Ende dabei rum? "Diese Firma ist pleite gegangen! Jetzt habe ich so eine doofe Maschine in einer Werkhalle rumstehen, die mir am Tag 10.000 Plastikflaschen produziert", schilderte der Comedian fassungslos.

Seine Fans nehmen das Ganze mit Humor. Manche gaben ihm sogar Lösungsvorschläge für die Pleite-Beichte. "Bring doch einfach dein eigenes Getränk auf den Markt!", "Perfekter Gag für dein Programm" oder "Firmen anschreiben und die Maschine mit etwas Verlust verkaufen", kommentierten scherzend einige Follower von ihm unter dem Beitrag.

