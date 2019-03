Er hat Ja gesagt! Seit sieben Jahren ist der Comedian Kaya Yanar (45) mit seiner Partnerin zusammen, zog für sie sogar in ihre Heimat Schweiz. Über sein Privatleben spricht er nur selten. Da überrascht es kaum, dass er eine besonders freudige Nachricht nicht an die große Glock hing: Kaya hat seine Partnerin still und heimlich in seiner Schweizer Wahlheimat geheiratet – und das schon im vergangenen Jahr!

Das bestätigte der 45-Jährige gegenüber der Schweizer Zeitung Blick. Wo und wann die Trauung stattfand, behielt der Komiker mit deutsch-türkischen Wurzeln jedoch für sich. Dafür verriet der gebürtige Frankfurter ein anderes Detail aus seinem Privatleben: Er und seine Frau möchten sich nun dem nächsten Projekt widmen und Kinder bekommen. "Jetzt arbeiten wir daran. In den nächsten ein, zwei Jahren soll es so weit sein", verriet Kaya.

Dabei hätten sich seine Ansichten über das Kinderkriegen in den vergangenen Jahren stark gewandelt. "Als ich noch Single war, hatte ich ständig Angst, ich könnte eine Frau schwängern", so Kaya. Heute wisse er jedoch, dass das gar nicht so leicht gehe. "Vielleicht hat meine Leistengegend zu viel Handystrahlung abgekriegt", witzelte er.

Instagram / kaya.tv Kaya Yanar, Comedian

Getty Images Kaya Yanar beim Deutschen Comedypreis 2007

ActionPress Kaya Yanar bei der "NDR Talk Show", 2018

