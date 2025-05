Als Komiker auf Twitch: So kam Kaya Yanar zum Streaming

Dass Kaya Yanar (52) auf Twitch unterwegs ist, dürfte viele Fans seiner Comedy überraschen. Beim Deutschen Computerspielpreis hat er nun gegenüber Promiflash verraten, wie es dazu kam. "Ich habe Erik kennengelernt, also Gronkh (48) [...]. Ihm hat es Spaß gemacht, mit mir auf seinem Twitch-Kanal zu streamen. Und dann hat er gesagt: 'Warum machst du das nicht?' [...] Er hat mir alles erklärt und dann fing ich an." Durch die Expertise des bekannten Gamers rutschte der Stand-up-Komiker dann in das ungewöhnliche Hobby.

Viele Streamer malen sich genau aus, wie ihre Livestreams aussehen sollen. Doch Kaya sieht das ganz entspannt. "Einfach ohne Plan. Also ich habe wirklich nie einen Streaming-Plan, wie man so schön sagt. Einfach loslegen und schauen, was die Community möchte", berichtet er im Promiflash-Interview. Dadurch spielt er manchmal vor der Kamera Videospiele, filmt Reactions oder plaudert einfach drauflos. Für Kaya, der sehr gerne spricht, ist dies das perfekte Medium.

Kaya ist auch auf Instagram aktiv und teilt dort ab und zu lustige Storys aus seinem Leben. Einmal habe ihn ein Kumpel dazu überredet, in eine Baufirma für Blasformmaschinen zu investieren. "Ich habe ihm ja vertraut, weil er mein Kumpel ist und er selber auch was mit Finanzen macht", erklärte der Fernsehmoderator im Netz. Allerdings endete die Geschichte nicht mit einem finanziellen Erfolg: "Diese Firma ist pleitegegangen! Jetzt habe ich so eine doofe Maschine in einer Werkhalle rumstehen, die mir am Tag 10.000 Plastikflaschen produziert."

Getty Images Kaya Yanar, Comedian

Getty Images Kaya Yanar bei der Show "Immer wieder Sonntags"

